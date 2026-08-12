Análisis técnico de Sky Protocol (SKY) de hoy La página de análisis de Sky Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SKY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Sky Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Sky Protocol (SKY) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.05339 -- -4.80% -10.98% -25.64%

Indicadores técnicos de Sky Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Sky Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 12 Mantener 7 Comprar 7 Medias móviles : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 4 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 5 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.05333 0.05332 R2 0.05332 0.05332 R1 0.05332 0.05332 PP 0.05331 0.05331 S1 0.05331 0.05331 S2 0.0533 0.05331 S3 0.0533 0.0533

Señales del mercado de Sky Protocol Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.05M $1.13 M $1.08 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.15 M Ventas activas en 3 días $0.17 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $0.43 M Ventas activas en 7 días $0.46 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Sky Protocol Ingresos netos Precio de SKYUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.04 M 0.05 2026-08-11 -$0.64 M 0.05 2026-08-10 -$0.24 M 0.05 2026-08-09 -$0.09 M 0.05 2026-08-08 -$0.07 M 0.05 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Sky Protocol (SKY) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Sky Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SKY / USDT $0.05339 $0.05339 $0.05339 +2.02% 1.10M (USDT) Trade SKY / USDC $0.05332 $0.05332 $0.05332 +1.96% 1.03M (USDT) Trade