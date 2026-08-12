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Análisis técnico de Sky Protocol (SKY) de hoy

Análisis técnico de Sky Protocol (SKY) de hoy

La página de análisis de Sky Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SKY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Sky Protocol a continuación.

Cambio de precio de Sky Protocol (SKY)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.05339---4.80%-10.98%-25.64%
Obtén más información sobre el precio de Sky Protocol

Indicadores técnicos de Sky Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Sky Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 12
Mantener 7
Comprar 7
Medias móviles:VenderVender 8Mantener 2Comprar 4
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 5Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.05333
0.05332
R2
0.05332
0.05332
R1
0.05332
0.05332
PP
0.05331
0.05331
S1
0.05331
0.05331
S2
0.0533
0.05331
S3
0.0533
0.0533

Señales del mercado de Sky Protocol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.05M
$1.13 M
$1.08 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.15 M
Ventas activas en 3 días
$0.17 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.03M
Compras activas en 7 días
$0.43 M
Ventas activas en 7 días
$0.46 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Sky Protocol

Ingresos netosPrecio de SKYUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.04 M0.05
2026-08-11-$0.64 M0.05
2026-08-10-$0.24 M0.05
2026-08-09-$0.09 M0.05
2026-08-08-$0.07 M0.05

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SKY/USDT
$0.05339
$0.05339$0.05339
+2.02%
1.10M (USDT)
SKY/USDC
$0.05332
$0.05332$0.05332
+1.96%
1.03M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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SKY
SKY
USD
USD

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