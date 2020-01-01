Análisis técnico de SIREN (SIREN) de hoy La página de análisis de SIREN proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SIREN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SIREN a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SIREN (SIREN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03484 -- +10.04% -18.22% -95.76%

Indicadores técnicos de SIREN

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SIREN en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 1 Comprar 12 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.031 0.031 R2 0.031 0.03099 R1 0.03099 0.03099 PP 0.03099 0.03099 S1 0.03098 0.03098 S2 0.03098 0.03098 S3 0.03097 0.03098

Señales del mercado de SIREN Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.75M $1.21 M $1.97 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.34 M Ventas activas en 3 días $0.34 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $1.11 M Ventas activas en 7 días $1.10 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SIREN Ingresos netos Precio de SIRENUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SIREN (SIREN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SIREN en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SIREN / USDT $0.03484 $0.03484 $0.03484 -1.49% 2.47M (USDT) Trade