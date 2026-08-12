Análisis técnico de Sign (SIGN) de hoy La página de análisis de Sign proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SIGN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Sign a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Sign (SIGN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.006644 -- -7.74% -21.98% -58.06%

Indicadores técnicos de Sign

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Sign en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 2 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 1 Comprar 1 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.006637 0.006636 R2 0.006636 0.006634 R1 0.006633 0.006633 PP 0.006632 0.006632 S1 0.006629 0.00663 S2 0.006628 0.006629 S3 0.006625 0.006628

Señales del mercado de Sign Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.01M $3.50 M $3.49 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.02M Compras activas en 7 días $0.19 M Ventas activas en 7 días $0.16 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Sign Ingresos netos Precio de SIGNUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 0.01 2026-08-11 $0.03 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 -$0.05 M 0.01 2026-08-08 $0.03 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Sign (SIGN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Sign en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SIGN / USDT $0.006644 $0.006644 $0.006644 +0.91% 8.65M (USDT) Trade SIGN / USDC $0.006636 $0.006636 $0.006636 +0.95% 8.23M (USDT) Trade