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Análisis técnico de Sign (SIGN) de hoy

Análisis técnico de Sign (SIGN) de hoy

La página de análisis de Sign proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SIGN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Sign a continuación.

Cambio de precio de Sign (SIGN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.006644---7.74%-21.98%-58.06%
Obtén más información sobre el precio de Sign

Indicadores técnicos de Sign

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Sign en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 2
Comprar 8
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 1Comprar 1
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.006637
0.006636
R2
0.006636
0.006634
R1
0.006633
0.006633
PP
0.006632
0.006632
S1
0.006629
0.00663
S2
0.006628
0.006629
S3
0.006625
0.006628

Señales del mercado de Sign

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.01M
$3.50 M
$3.49 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.02M
Compras activas en 7 días
$0.19 M
Ventas activas en 7 días
$0.16 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Sign

Ingresos netosPrecio de SIGNUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.03 M0.01
2026-08-11$0.03 M0.01
2026-08-10-$0.03 M0.01
2026-08-09-$0.05 M0.01
2026-08-08$0.03 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SIGN/USDT
$0.006644
$0.006644$0.006644
+0.91%
8.65M (USDT)
SIGN/USDC
$0.006636
$0.006636$0.006636
+0.95%
8.23M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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