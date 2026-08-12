Análisis técnico de MyShell Token (SHELL) de hoy La página de análisis de MyShell Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SHELL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MyShell Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de MyShell Token (SHELL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0193 -- +7.52% -6.59% -48.65%

Indicadores técnicos de MyShell Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MyShell Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 7 Mantener 12 Comprar 7 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 7 Comprar 1 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0193 0.01929 R2 0.01929 0.01929 R1 0.01929 0.01929 PP 0.01928 0.01928 S1 0.01928 0.01928 S2 0.01927 0.01928 S3 0.01927 0.01927

Señales del mercado de MyShell Token Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.63M $6.65 M $7.28 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.21 M Ventas activas en 3 días $0.20 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $0.49 M Ventas activas en 7 días $0.46 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de MyShell Token Ingresos netos Precio de SHELLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.10 M 0.02 2026-08-10 -$0.12 M 0.02 2026-08-09 $0.14 M 0.02 2026-08-08 -$0.02 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera MyShell Token (SHELL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MyShell Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SHELL / USDT $0.01927 $0.01927 $0.01927 +0.20% 3.55M (USDT) Trade