Análisis técnico de ShareX (SHARE) de hoy La página de análisis de ShareX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SHARE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ShareX a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ShareX (SHARE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.335 -- +31.01% +67.24% +11.77%

Indicadores técnicos de ShareX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ShareX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 5 Comprar 10 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 2 Comprar 8 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.3359 0.3357 R2 0.3357 0.3355 R1 0.3354 0.3354 PP 0.3352 0.3352 S1 0.3349 0.335 S2 0.3347 0.3349 S3 0.3344 0.3347

Señales del mercado de ShareX Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.00M $0.01 M $0.02 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.00 M Ventas activas en 7 días $0.00 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ShareX Ingresos netos Precio de SHAREUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ShareX (SHARE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ShareX en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SHARE / USDT $0.335 $0.335 $0.335 -0.38% 193.13K (USDT) Trade