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Análisis técnico de ShareX (SHARE) de hoy

Análisis técnico de ShareX (SHARE) de hoy

La página de análisis de ShareX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SHARE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ShareX a continuación.

Cambio de precio de ShareX (SHARE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.335--+31.01%+67.24%+11.77%
Obtén más información sobre el precio de ShareX

Indicadores técnicos de ShareX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ShareX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 5
Comprar 10
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 2Comprar 8
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.3359
0.3357
R2
0.3357
0.3355
R1
0.3354
0.3354
PP
0.3352
0.3352
S1
0.3349
0.335
S2
0.3347
0.3349
S3
0.3344
0.3347

Señales del mercado de ShareX

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.00M
$0.01 M
$0.02 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.00 M
Ventas activas en 7 días
$0.00 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ShareX

Ingresos netosPrecio de SHAREUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SHARE/USDT
$0.335
$0.335$0.335
-0.38%
193.13K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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SHARE
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USD

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