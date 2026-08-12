Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Sentient, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Sentient, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de SENT

Info. de precios de SENT

¿Qué es SENT?

Whitepaper de SENT

Sitio web oficial de SENT

Tokenomía de SENT

Pronóstico de precios de SENT

Historial de SENT

Guía de compra de SENT

Conversor de moneda fiat a SENT

Spot de SENT

Futuros USDT-M de SENT

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Sentient (SENT) de hoy

Análisis técnico de Sentient (SENT) de hoy

La página de análisis de Sentient proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SENT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Sentient a continuación.

Cambio de precio de Sentient (SENT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0132---2.95%-1.72%-15.61%
Obtén más información sobre el precio de Sentient

Indicadores técnicos de Sentient

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Sentient en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 3
Mantener 17
Comprar 6
Medias móviles:MantenerVender 2Mantener 10Comprar 2
Indicadores técnicos:MantenerVender 1Mantener 7Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01318
0.01318
R2
0.01318
0.01317
R1
0.01317
0.01317
PP
0.01317
0.01317
S1
0.01316
0.01316
S2
0.01316
0.01316
S3
0.01315
0.01316

Señales del mercado de Sentient

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.31M
$3.45 M
$3.76 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.06 M
Ventas activas en 3 días
$0.07 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.17 M
Ventas activas en 7 días
$0.16 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Sentient

Ingresos netosPrecio de SENTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M0.01
2026-08-11$0.08 M0.01
2026-08-10$0.02 M0.01
2026-08-09-$0.02 M0.01
2026-08-08-$0.02 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Sentient

Opera Sentient (SENT) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Sentient en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SENT/USDT
$0.01321
$0.01321$0.01321
+0.37%
4.97M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de SENT a USD

Monto

SENT
SENT
USD
USD

1 SENT = 0.0132 USD