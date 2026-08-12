Análisis técnico de Sentient (SENT) de hoy La página de análisis de Sentient proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SENT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Sentient a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Sentient (SENT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0132 -- -2.95% -1.72% -15.61%

Indicadores técnicos de Sentient

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Sentient en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 3 Mantener 17 Comprar 6 Medias móviles : Mantener Vender 2 Mantener 10 Comprar 2 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 7 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01318 0.01318 R2 0.01318 0.01317 R1 0.01317 0.01317 PP 0.01317 0.01317 S1 0.01316 0.01316 S2 0.01316 0.01316 S3 0.01315 0.01316

Señales del mercado de Sentient Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.31M $3.45 M $3.76 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.06 M Ventas activas en 3 días $0.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.17 M Ventas activas en 7 días $0.16 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Sentient Ingresos netos Precio de SENTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.01 2026-08-11 $0.08 M 0.01 2026-08-10 $0.02 M 0.01 2026-08-09 -$0.02 M 0.01 2026-08-08 -$0.02 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Sentient (SENT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Sentient en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SENT / USDT $0.01321 $0.01321 $0.01321 +0.37% 4.97M (USDT) Trade