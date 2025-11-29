Precio de SCX hoy

El precio actual de SCX (SCX) hoy es $ 0.0000312, con una variación del 1.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCX a USD es $ 0.0000312 por SCX.

SCX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SCX. Durante las últimas 24 horas, SCX cotiza entre $ 0.0000298 (bajo) y $ 0.00003154 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SCX experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +64.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.31K.

Información del mercado de SCX (SCX)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 4.31K$ 4.31K $ 4.31K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BSC

