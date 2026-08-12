Análisis técnico de Scroll (SCR) de hoy La página de análisis de Scroll proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SCR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Scroll a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Scroll (SCR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02127 -- +12.89% -16.79% -55.93%

Indicadores técnicos de Scroll

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Scroll en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 1 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02123 0.02122 R2 0.02122 0.02122 R1 0.02122 0.02122 PP 0.02121 0.02121 S1 0.02121 0.02121 S2 0.0212 0.02121 S3 0.0212 0.0212

Señales del mercado de Scroll Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.45M $6.08 M $6.53 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.06 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.11 M Ventas activas en 7 días $0.11 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Scroll Ingresos netos Precio de SCRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.02 2026-08-11 -$0.06 M 0.02 2026-08-10 $0.12 M 0.02 2026-08-09 $0.03 M 0.02 2026-08-08 $0.00 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Scroll (SCR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Scroll en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SCR / USDT $0.02124 $0.02124 $0.02124 +3.60% 2.51M (USDT) Trade