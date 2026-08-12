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Análisis técnico de Scroll (SCR) de hoy

Análisis técnico de Scroll (SCR) de hoy

La página de análisis de Scroll proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SCR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Scroll a continuación.

Cambio de precio de Scroll (SCR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02127--+12.89%-16.79%-55.93%
Obtén más información sobre el precio de Scroll

Indicadores técnicos de Scroll

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Scroll en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 1
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02123
0.02122
R2
0.02122
0.02122
R1
0.02122
0.02122
PP
0.02121
0.02121
S1
0.02121
0.02121
S2
0.0212
0.02121
S3
0.0212
0.0212

Señales del mercado de Scroll

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.45M
$6.08 M
$6.53 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.06 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.11 M
Ventas activas en 7 días
$0.11 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Scroll

Ingresos netosPrecio de SCRUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.02
2026-08-11-$0.06 M0.02
2026-08-10$0.12 M0.02
2026-08-09$0.03 M0.02
2026-08-08$0.00 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Scroll en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SCR/USDT
$0.02124
$0.02124$0.02124
+3.60%
2.51M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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SCR
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