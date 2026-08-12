Análisis técnico de Scallop (SCA) de hoy La página de análisis de Scallop proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SCA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Scallop a continuación. Regístrate

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Flujo de capital de Scallop Ingresos netos Precio de SCAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-04 $0.00 M 0.01 2026-08-03 -$0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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