Análisis técnico de Sapien (SAPIEN) de hoy La página de análisis de Sapien proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SAPIEN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Sapien a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Sapien (SAPIEN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.08035 -- +2.70% +1.96% -34.04%

Indicadores técnicos de Sapien

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Sapien en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 19 Mantener 2 Comprar 5 Medias móviles : Vender Vender 11 Mantener 0 Comprar 3 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.08036 0.08034 R2 0.08034 0.08032 R1 0.08031 0.08031 PP 0.08029 0.08029 S1 0.08026 0.08027 S2 0.08024 0.08026 S3 0.08021 0.08024

Señales del mercado de Sapien Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.50M $4.25 M $4.75 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.11 M Ventas activas en 7 días $0.12 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Sapien Ingresos netos Precio de SAPIENUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.08 2026-08-11 -$0.03 M 0.08 2026-08-10 $0.00 M 0.08 2026-08-09 -$0.02 M 0.08 2026-08-08 -$0.03 M 0.08 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Sapien (SAPIEN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Sapien en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SAPIEN / USDT $0.08035 $0.08035 $0.08035 +0.61% 859.17K (USDT) Trade SAPIEN / USDC $0.08031 $0.08031 $0.08031 +0.76% 664.56K (USDT) Trade