Más información de SAPIEN
Info. de precios de SAPIEN
¿Qué es SAPIEN?
Whitepaper de SAPIEN
Sitio web oficial de SAPIEN
Tokenomía de SAPIEN
Pronóstico de precios de SAPIEN
Historial de SAPIEN
Guía de compra de SAPIEN
Conversor de moneda fiat a SAPIEN
Spot de SAPIEN
Futuros USDT-M de SAPIEN
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Análisis técnico de Sapien (SAPIEN) de hoy
Cambio de precio de Sapien (SAPIEN)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.08035
|--
|+2.70%
|+1.96%
|-34.04%
Indicadores técnicos de Sapien
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Sapien en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Vender
|Vender 11
|Mantener 0
|Comprar 3
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 8
|Mantener 2
|Comprar 2
Señales del mercado de Sapien
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Sapien
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|-$0.01 M
|0.08
|2026-08-11
|-$0.03 M
|0.08
|2026-08-10
|$0.00 M
|0.08
|2026-08-09
|-$0.02 M
|0.08
|2026-08-08
|-$0.03 M
|0.08
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre Sapien
Opera Sapien (SAPIEN) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Sapien en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.