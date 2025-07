Información de Moonsama (SAMA)

SAMA is the native currency of Exosama Network, a community-owned Layer 1 EVM blockchain to further expand the Moonsama-ecosystem, which encompasses multichain blockchain solutions, composable NFT collections, a myriad of Web 3.0 assets, games, NFT marketplaces, a thriving Metaverse and an overarching lore trying them all together.

Sitio web oficial: https://moonsama.com/ Whitepaper: https://moonsama.notion.site/Exosama-Network-Whitepaper-ff9692de079e4060a6309eaf76540e14 Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xE04F47FF45576249bc5083DFDf987e03d0550113