Tokenómica de Salary (SALARY)
Tokenómica y análisis de precio de Salary (SALARY)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Salary (SALARY), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Salary (SALARY)
Salary es una memecoin construida sobre Solana, centrada en el concepto de "Darte un aumento" con $SALARY, que enfatiza la narrativa de pagarte a ti mismo.
Tokenómica de Salary (SALARY): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Salary (SALARY) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens SALARY que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens SALARY que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de SALARY ¡explora el precio en vivo del token SALARY!
