Análisis técnico de SaharaAI (SAHARA) de hoy La página de análisis de SaharaAI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SAHARA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SaharaAI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SaharaAI (SAHARA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.008003 -- -0.18% -17.75% -82.10%

Indicadores técnicos de SaharaAI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SaharaAI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 2 Comprar 11 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 0 Comprar 8 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.007992 0.007992 R2 0.007992 0.007991 R1 0.007991 0.007991 PP 0.007991 0.007991 S1 0.00799 0.00799 S2 0.00799 0.00799 S3 0.007989 0.00799

Señales del mercado de SaharaAI Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.05M $1.33 M $1.38 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.19 M Ventas activas en 3 días $0.20 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $0.60 M Ventas activas en 7 días $0.64 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SaharaAI Ingresos netos Precio de SAHARAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.14 M 0.01 2026-08-10 -$0.06 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 2026-08-08 -$0.09 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SaharaAI (SAHARA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SaharaAI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SAHARA / USDT $0.008004 $0.008004 $0.008004 +2.15% 6.88M (USDT) Trade SAHARA / USDC $0.007983 $0.007983 $0.007983 +1.86% 7.03M (USDT) Trade SAHARA / USD1 $0.007993 $0.007993 $0.007993 +1.95% 6.75M (USDT) Trade