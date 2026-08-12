Análisis técnico de Safe Token (SAFE) de hoy La página de análisis de Safe Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SAFE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Safe Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Safe Token (SAFE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0927 -- +7.79% -20.02% -36.12%

Indicadores técnicos de Safe Token

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Safe Token en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 2 Comprar 14 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 0 Comprar 11 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.09295 0.09294 R2 0.09294 0.09293 R1 0.09293 0.09293 PP 0.09292 0.09292 S1 0.09291 0.09291 S2 0.0929 0.09291 S3 0.09289 0.0929

Señales del mercado de Safe Token Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.31M $2.04 M $2.35 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.07 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.19 M Ventas activas en 7 días $0.20 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Safe Token Ingresos netos Precio de SAFEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.09 2026-08-11 $0.01 M 0.09 2026-08-10 -$0.01 M 0.09 2026-08-09 $0.00 M 0.09 2026-08-08 $0.01 M 0.09 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Safe Token (SAFE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Safe Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SAFE / USDT $0.0927 $0.0927 $0.0927 +1.20% 12.19K (USDT) Trade