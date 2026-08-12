Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre S, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre S, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de S

Info. de precios de S

¿Qué es S?

Whitepaper de S

Sitio web oficial de S

Tokenomía de S

Pronóstico de precios de S

Historial de S

Guía de compra de S

Conversor de moneda fiat a S

Spot de S

Futuros USDT-M de S

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de S (S) de hoy

Análisis técnico de S (S) de hoy

La página de análisis de S proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de S. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de S a continuación.

Cambio de precio de S (S)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02304--+2.99%-9.44%-51.89%
Obtén más información sobre el precio de S

Indicadores técnicos de S

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de S en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 8
Mantener 7
Comprar 11
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 3Comprar 10
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 7Mantener 4Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02298
0.02298
R2
0.02298
0.02297
R1
0.02297
0.02297
PP
0.02297
0.02297
S1
0.02296
0.02296
S2
0.02296
0.02296
S3
0.02295
0.02296

Señales del mercado de S

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.21M
$1.69 M
$1.91 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.04M
Compras activas en 3 días
$0.35 M
Ventas activas en 3 días
$0.39 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.76 M
Ventas activas en 7 días
$0.77 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de S

Ingresos netosPrecio de SUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.02
2026-08-11$0.03 M0.02
2026-08-10$0.13 M0.02
2026-08-09$0.09 M0.02
2026-08-08$0.07 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre S

Opera S (S) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de S en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
S/USDT
$0.02303
$0.02303$0.02303
-0.13%
3.95M (USDT)
S/USDC
$0.02303
$0.02303$0.02303
+0.17%
2.42M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de S a USD

Monto

S
S
USD
USD

1 S = 0.02304 USD