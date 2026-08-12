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Cambio de precio de Astra Nova (RVV) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00007566 -- -7.00% -45.92% -81.52%

Flujo de capital de Astra Nova Ingresos netos Precio de RVVUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.00 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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