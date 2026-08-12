Análisis técnico de Fabric (ROBO) de hoy La página de análisis de Fabric proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ROBO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Fabric a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Fabric (ROBO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01334 -- +9.34% +3.25% -32.70%

Indicadores técnicos de Fabric

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Fabric en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 7 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 7 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01332 0.01331 R2 0.01331 0.0133 R1 0.0133 0.0133 PP 0.01329 0.01329 S1 0.01328 0.01328 S2 0.01327 0.01328 S3 0.01326 0.01327

Señales del mercado de Fabric Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.03M $1.76 M $1.79 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $1.73 M Ventas activas en 3 días $1.77 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.04M Compras activas en 7 días $3.53 M Ventas activas en 7 días $3.58 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Fabric Ingresos netos Precio de ROBOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.07 M 0.01 2026-08-11 -$0.26 M 0.01 2026-08-10 $0.75 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 2026-08-08 $0.05 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Fabric (ROBO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Fabric en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ROBO / USDT $0.01334 $0.01334 $0.01334 +4.38% 15.12M (USDT) Trade ROBO / USDC $0.01334 $0.01334 $0.01334 +4.54% 3.99M (USDT) Trade