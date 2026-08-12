Análisis técnico de Roam (ROAM) de hoy La página de análisis de Roam proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ROAM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Roam a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Roam (ROAM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.010821 -- +32.95% +40.27% +33.09%

Indicadores técnicos de Roam

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Roam en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 15 Mantener 2 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 0 Comprar 2 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.010865 0.010862 R2 0.010862 0.010858 R1 0.010855 0.010856 PP 0.010852 0.010852 S1 0.010845 0.010848 S2 0.010842 0.010846 S3 0.010835 0.010842

Señales del mercado de Roam Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.02M $0.02 M $0.04 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.01 M Ventas activas en 7 días $0.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Roam Ingresos netos Precio de ROAMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 -$0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Roam (ROAM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Roam en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ROAM / USDT $0.010824 $0.010824 $0.010824 -0.70% 3.20M (USDT) Trade