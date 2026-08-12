Análisis técnico de Rayls (RLS) de hoy La página de análisis de Rayls proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RLS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Rayls a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Rayls (RLS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.001785 -- +3.47% -20.25% -58.29%

Indicadores técnicos de Rayls

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Rayls en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 3 Comprar 16 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 9 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.001783 0.001782 R2 0.001782 0.001782 R1 0.001782 0.001782 PP 0.001781 0.001781 S1 0.001781 0.001781 S2 0.00178 0.001781 S3 0.00178 0.00178

Señales del mercado de Rayls Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.10M $1.53 M $1.63 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Rayls Ingresos netos Precio de RLSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.02 M 0.00 2026-08-09 -$0.04 M 0.00 2026-08-08 $0.02 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Rayls (RLS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Rayls en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h RLS / USDT $0.001785 $0.001785 $0.001785 +4.38% 39.42M (USDT) Trade