Análisis técnico de River (RIVER) de hoy La página de análisis de River proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RIVER. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de River a continuación. Regístrate

Cambio de precio de River (RIVER) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $2.6672 -- +5.76% -18.74% -62.32%

Indicadores técnicos de River

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de River en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 22 Mantener 2 Comprar 2 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 2.6766 2.6763 R2 2.6763 2.6759 R1 2.6756 2.6757 PP 2.6753 2.6753 S1 2.6746 2.6749 S2 2.6743 2.6747 S3 2.6736 2.6743

Señales del mercado de River Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.96M $8.31 M $9.26 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.09M Compras activas en 3 días $2.76 M Ventas activas en 3 días $2.85 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.06M Compras activas en 7 días $12.19 M Ventas activas en 7 días $12.13 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de River Ingresos netos Precio de RIVERUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 2.66 2026-08-11 -$0.02 M 2.66 2026-08-10 $0.01 M 2.84 2026-08-09 $0.00 M 2.70 2026-08-08 -$0.05 M 2.87 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera River (RIVER) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de River en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h RIVER / USDT $2.6672 $2.6672 $2.6672 +0.36% 42.06K (USDT) Trade