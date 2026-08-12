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Análisis técnico de River (RIVER) de hoy

Análisis técnico de River (RIVER) de hoy

La página de análisis de River proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RIVER. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de River a continuación.

Cambio de precio de River (RIVER)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$2.6672--+5.76%-18.74%-62.32%
Obtén más información sobre el precio de River

Indicadores técnicos de River

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de River en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 22
Mantener 2
Comprar 2
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 2Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
2.6766
2.6763
R2
2.6763
2.6759
R1
2.6756
2.6757
PP
2.6753
2.6753
S1
2.6746
2.6749
S2
2.6743
2.6747
S3
2.6736
2.6743

Señales del mercado de River

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.96M
$8.31 M
$9.26 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.09M
Compras activas en 3 días
$2.76 M
Ventas activas en 3 días
$2.85 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.06M
Compras activas en 7 días
$12.19 M
Ventas activas en 7 días
$12.13 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de River

Ingresos netosPrecio de RIVERUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M2.66
2026-08-11-$0.02 M2.66
2026-08-10$0.01 M2.84
2026-08-09$0.00 M2.70
2026-08-08-$0.05 M2.87

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
RIVER/USDT
$2.6672
$2.6672$2.6672
+0.36%
42.06K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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RIVER
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