Análisis técnico de Request (REQ) de hoy La página de análisis de Request proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de REQ. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Request a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Request (REQ) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.05172 -- +1.27% -4.21% +158.60%

Flujo de capital de Request Ingresos netos Precio de REQUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.05 2026-08-11 $0.00 M 0.05 2026-08-10 $0.00 M 0.05 2026-08-09 -$0.01 M 0.05 2026-08-08 $0.00 M 0.05 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Request (REQ) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Request en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h REQ / USDT $0.05183 $0.05183 $0.05183 -1.52% 1.01M (USDT) Trade