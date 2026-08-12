Análisis técnico de Render (RENDER) de hoy La página de análisis de Render proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RENDER. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Render a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Render (RENDER) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.266 -- -5.39% -16.55% -31.09%

Indicadores técnicos de Render

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Render en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 5 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 5 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.2673 1.2666 R2 1.2666 1.2662 R1 1.2663 1.266 PP 1.2656 1.2656 S1 1.2653 1.2652 S2 1.2646 1.265 S3 1.2643 1.2646

Señales del mercado de Render Volumen neto actual de órdenes abiertas 4.26M $13.51 M $9.25 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.12M Compras activas en 3 días $2.57 M Ventas activas en 3 días $2.70 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $11.32 M Ventas activas en 7 días $11.30 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Render Ingresos netos Precio de RENDERUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.06 M 1.26 2026-08-11 -$2.04 M 1.24 2026-08-10 -$0.11 M 1.29 2026-08-09 $0.09 M 1.33 2026-08-08 $0.02 M 1.32 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Render (RENDER) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Render en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h RENDER / USDT $1.266 $1.266 $1.266 +1.93% 132.91K (USDT) Trade RENDER / USDC $1.265 $1.265 $1.265 +2.01% 44.66K (USDT) Trade