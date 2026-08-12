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Análisis técnico de Recall (RECALL) de hoy

Análisis técnico de Recall (RECALL) de hoy

La página de análisis de Recall proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RECALL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Recall a continuación.

Cambio de precio de Recall (RECALL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04764--+19.21%+43.40%-15.18%
Obtén más información sobre el precio de Recall

Indicadores técnicos de Recall

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Recall en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 0
Comprar 8
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 0Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.04772
0.04772
R2
0.04772
0.04771
R1
0.04771
0.04771
PP
0.04771
0.04771
S1
0.0477
0.0477
S2
0.0477
0.0477
S3
0.04769
0.0477

Señales del mercado de Recall

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.15M
$1.02 M
$1.17 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.17 M
Ventas activas en 3 días
$0.17 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.65 M
Ventas activas en 7 días
$0.65 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Recall

Ingresos netosPrecio de RECALLUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M0.05
2026-08-11$0.01 M0.05
2026-08-10-$0.07 M0.05
2026-08-09-$0.11 M0.05
2026-08-08-$0.09 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
RECALL/USDT
$0.04763
$0.04763$0.04763
-3.11%
2.40M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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RECALL
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USD
USD

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