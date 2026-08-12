Análisis técnico de Recall (RECALL) de hoy La página de análisis de Recall proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RECALL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Recall a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Recall (RECALL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04764 -- +19.21% +43.40% -15.18%

Indicadores técnicos de Recall

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Recall en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 0 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04772 0.04772 R2 0.04772 0.04771 R1 0.04771 0.04771 PP 0.04771 0.04771 S1 0.0477 0.0477 S2 0.0477 0.0477 S3 0.04769 0.0477

Señales del mercado de Recall Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.15M $1.02 M $1.17 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.17 M Ventas activas en 3 días $0.17 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.65 M Ventas activas en 7 días $0.65 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Recall Ingresos netos Precio de RECALLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.05 2026-08-11 $0.01 M 0.05 2026-08-10 -$0.07 M 0.05 2026-08-09 -$0.11 M 0.05 2026-08-08 -$0.09 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Recall (RECALL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Recall en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h RECALL / USDT $0.04763 $0.04763 $0.04763 -3.11% 2.40M (USDT) Trade