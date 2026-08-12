Análisis técnico de RE (RE) de hoy La página de análisis de RE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de RE a continuación. Regístrate

Cambio de precio de RE (RE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.42534 -- +7.14% -19.53% +325.34%

Indicadores técnicos de RE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de RE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 6 Comprar 4 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 11 Mantener 1 Comprar 2 Indicadores técnicos : Vender Vender 5 Mantener 5 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.4254 0.4252 R2 0.4252 0.4249 R1 0.4248 0.4248 PP 0.4246 0.4246 S1 0.4242 0.4243 S2 0.424 0.4242 S3 0.4236 0.424

Señales del mercado de RE Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.21M $1.67 M $1.88 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.06M Compras activas en 3 días $2.22 M Ventas activas en 3 días $2.28 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.16M Compras activas en 7 días $7.70 M Ventas activas en 7 días $7.87 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de RE Ingresos netos Precio de REUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.19 M 0.43 2026-08-11 $0.25 M 0.42 2026-08-10 -$0.31 M 0.45 2026-08-09 $0.46 M 0.40 2026-08-08 -$0.40 M 0.44 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera RE (RE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de RE en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h RE / USDT $0.42534 $0.42534 $0.42534 +0.97% 679.25K (USDT) Trade