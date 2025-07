Información de Rebel Bots Studio (RBAX)

$RBAX Is the Rebel Bots Studio token. $RBAX will be available across selected games of the Rebel Bots brand. $RBAX is a utility token and is defined based on its primary function within a Rebel Bots ecosystem economic Incentives. Through the tokenization of rewards, achievements, and contributions, $RBAX incentivizes active participation and fosters a vibrant gaming community.

Sitio web oficial: https://www.rebelbots.com/ Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/662f6fa53cbce5ceb7186c50/66fe7fc9ddf5ee9b8421f4e1_Rebel%20Bots%20Studio%20RBAX%20White%20Paper%20v1.08.pdf Explorador de bloques: https://arbiscan.io/token/0x98d328DAA531c36A86EFDAb6015EE9a8320C2747