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Análisis técnico de Squid (QUID) de hoy

Análisis técnico de Squid (QUID) de hoy

La página de análisis de Squid proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de QUID. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Squid a continuación.

Cambio de precio de Squid (QUID)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.08872---16.31%+195.73%+195.73%
Obtén más información sobre el precio de Squid

Indicadores técnicos de Squid

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Squid en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 8
Comprar 12
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 3Comprar 7
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 5Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0898
0.0895
R2
0.0895
0.0894
R1
0.0894
0.0893
PP
0.0891
0.0891
S1
0.089
0.089
S2
0.0887
0.0889
S3
0.0886
0.0887

Señales del mercado de Squid

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$0.04 M
Ventas activas en 7 días
$0.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Squid

Ingresos netosPrecio de QUIDUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.09
2026-08-11$0.00 M0.09
2026-08-10$0.01 M0.09
2026-08-09$0.10 M0.09
2026-08-08$0.00 M0.09

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
QUID/USDC
$0.08861
$0.08861$0.08861
-0.97%
597.72K (USDT)
QUID/USDT
$0.08872
$0.08872$0.08872
-0.69%
1.32M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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QUID
USD
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