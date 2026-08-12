Análisis técnico de Squid (QUID) de hoy La página de análisis de Squid proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de QUID. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Squid a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Squid (QUID) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.08872 -- -16.31% +195.73% +195.73%

Indicadores técnicos de Squid

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Squid en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 8 Comprar 12 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 3 Comprar 7 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 5 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0898 0.0895 R2 0.0895 0.0894 R1 0.0894 0.0893 PP 0.0891 0.0891 S1 0.089 0.089 S2 0.0887 0.0889 S3 0.0886 0.0887

Señales del mercado de Squid Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.03 M $0.03 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.04 M Ventas activas en 7 días $0.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Squid Ingresos netos Precio de QUIDUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.09 2026-08-11 $0.00 M 0.09 2026-08-10 $0.01 M 0.09 2026-08-09 $0.10 M 0.09 2026-08-08 $0.00 M 0.09 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Squid (QUID) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Squid en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h QUID / USDC $0.08861 $0.08861 $0.08861 -0.97% 597.72K (USDT) Trade QUID / USDT $0.08872 $0.08872 $0.08872 -0.69% 1.32M (USDT) Trade