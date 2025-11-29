Precio de QUANTUM hoy

El precio actual de QUANTUM (QUANTUM) hoy es $ 0.003017, con una variación del 0.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QUANTUM a USD es $ 0.003017 por QUANTUM.

QUANTUM actualmente está en el puesto #4114 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 QUANTUM. Durante las últimas 24 horas, QUANTUM cotiza entre $ 0.00298 (bajo) y $ 0.003032 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.7303169003467307, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00048219051846745.

En el corto plazo, QUANTUM experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +12.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 65.62K.

Información del mercado de QUANTUM (QUANTUM)

Puesto No.4114 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 65.62K$ 65.62K $ 65.62K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.02B$ 3.02B $ 3.02B Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública QUANTUM

La capitalización de mercado actual de QUANTUM es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 65.62K. El suministro circulante de QUANTUM es de 0.00, con un suministro total de 1000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.02B.