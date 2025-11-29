Precio de Quanto hoy

El precio actual de Quanto (QTO) hoy es $ 0.0003758, con una variación del 3.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QTO a USD es $ 0.0003758 por QTO.

Quanto actualmente está en el puesto #3934 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 QTO. Durante las últimas 24 horas, QTO cotiza entre $ 0.0003607 (bajo) y $ 0.0003769 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.07476906273079051, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000304586214728223.

En el corto plazo, QTO experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +11.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.84K.

Información del mercado de Quanto (QTO)

Puesto No.3934 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 57.84K$ 57.84K $ 57.84K Cap. de mercado totalmente diluida $ 368.65K$ 368.65K $ 368.65K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Suministro total 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública SOL

