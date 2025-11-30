Descubre información clave sobre I love puppies (PUPPIES1), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.

En un mundo donde los perros antaño reinaban, comienza una nueva era: la Era de los Cachorros. Con el respaldo de Elon, dejen descansar a los perros. Los $Puppies están tomando el control.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

El límite máximo de tokens PUPPIES1 que pueden existir en total.

El número máximo de tokens PUPPIES1 que se han creado o se crearán jamás.

Entender la tokenómica de I love puppies (PUPPIES1) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Historial de precios de I love puppies (PUPPIES1) Analizar el historial de precios de PUPPIES1 ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico. ¡Explora ahora el historial de precios de PUPPIES1!