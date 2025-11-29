Precio de I love puppies hoy

El precio actual de I love puppies (PUPPIES1) hoy es $ 0.0000000000000601, con una variación del 2.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUPPIES1 a USD es $ 0.0000000000000601 por PUPPIES1.

I love puppies actualmente está en el puesto #5410 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 PUPPIES1. Durante las últimas 24 horas, PUPPIES1 cotiza entre $ 0.000000000000053 (bajo) y $ 0.0000000000000692 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000000000617401362, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000000000000316317.

En el corto plazo, PUPPIES1 experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +27.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 254.40.

Información del mercado de I love puppies (PUPPIES1)

Puesto No.5410 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 254.40$ 254.40 $ 254.40 Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.28K$ 25.28K $ 25.28K Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Suministro total 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de I love puppies es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 254.40. El suministro circulante de PUPPIES1 es de 0.00, con un suministro total de 420690000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.28K.