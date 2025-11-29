Precio de I love puppies hoy

El precio actual de I love puppies (PUPPIES) hoy es $ 0.0000002873, con una variación del 13.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUPPIES a USD es $ 0.0000002873 por PUPPIES.

I love puppies actualmente está en el puesto #3683 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 PUPPIES. Durante las últimas 24 horas, PUPPIES cotiza entre $ 0.0000002863 (bajo) y $ 0.000000385 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000001189097557191, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000000001766024703.

En el corto plazo, PUPPIES experimentó un cambio de -1.14% en la última hora y de +24.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.68K.

Información del mercado de I love puppies (PUPPIES)

Puesto No.3683 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 56.68K$ 56.68K $ 56.68K Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.09M$ 12.09M $ 12.09M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Suministro total 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de I love puppies es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.68K. El suministro circulante de PUPPIES es de 0.00, con un suministro total de 42069000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.09M.