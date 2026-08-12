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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Pundi X, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Pundi X, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Pundi X (PUNDIX) de hoy

Análisis técnico de Pundi X (PUNDIX) de hoy

La página de análisis de Pundi X proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PUNDIX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pundi X a continuación.

Cambio de precio de Pundi X (PUNDIX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.07608--+1.58%-12.44%-49.55%
Obtén más información sobre el precio de Pundi X

Indicadores técnicos de Pundi X

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pundi X en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 3
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 3Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.07567
0.07565
R2
0.07565
0.07563
R1
0.07563
0.07562
PP
0.07561
0.07561
S1
0.07559
0.07559
S2
0.07557
0.07558
S3
0.07555
0.07557

Señales del mercado de Pundi X

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.00M
$1.60 M
$1.61 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.05 M
Ventas activas en 7 días
$0.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Pundi X

Ingresos netosPrecio de PUNDIXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.08
2026-08-11$0.00 M0.08
2026-08-10-$0.01 M0.08
2026-08-09-$0.02 M0.08
2026-08-08$0.00 M0.08

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Pundi X

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PUNDIX/USDT
$0.07608
$0.07608$0.07608
+0.06%
663.35K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de PUNDIX a USD

Monto

PUNDIX
PUNDIX
USD
USD

1 PUNDIX = 0.07607 USD