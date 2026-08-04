Análisis técnico de pumpBTC (PUMPBTC) de hoy La página de análisis de pumpBTC proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PUMPBTC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de pumpBTC a continuación. Regístrate

Cambio de precio de pumpBTC (PUMPBTC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.010589 -- +5.76% +13.99% -26.83%

Indicadores técnicos de PumpBTC

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de PumpBTC en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 6 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 10 Mantener 3 Comprar 1 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01061 0.01061 R2 0.01061 0.0106 R1 0.0106 0.0106 PP 0.0106 0.0106 S1 0.01059 0.01059 S2 0.01059 0.01059 S3 0.01058 0.01059

Señales del mercado de PumpBTC Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.14M $4.81 M $4.96 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.04 M Ventas activas en 7 días $0.04 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de PumpBTC Ingresos netos Precio de PUMPBTCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-04 $0.00 M 0.01 2026-08-03 $0.00 M 0.01 2026-08-02 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera pumpBTC (PUMPBTC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de pumpBTC en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PUMPBTC / USDT $0.010589 $0.010589 $0.010589 -1.11% 5.54M (USDT) Trade