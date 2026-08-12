Análisis técnico de pump.fun (PUMP) de hoy La página de análisis de pump.fun proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PUMP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de pump.fun a continuación. Regístrate

Cambio de precio de pump.fun (PUMP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.002738 -- +13.56% +85.12% +49.37%

Flujo de capital de Pump.fun Ingresos netos Precio de PUMPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.16 M 0.00 2026-08-11 -$1.17 M 0.00 2026-08-10 $0.57 M 0.00 2026-08-09 $1.88 M 0.00 2026-08-08 -$0.49 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera pump.fun (PUMP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de pump.fun en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PUMP / USDT $0.002737 $0.002737 $0.002737 +0.77% 179.00M (USDT) Trade PUMP / USDC $0.002732 $0.002732 $0.002732 +0.51% 20.58M (USDT) Trade