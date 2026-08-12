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Análisis técnico de Portal To Bitcoin (PTB) de hoy

Análisis técnico de Portal To Bitcoin (PTB) de hoy

La página de análisis de Portal To Bitcoin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PTB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Portal To Bitcoin a continuación.

Cambio de precio de Portal To Bitcoin (PTB)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0008468--+1.57%+75.39%+2.70%
Obtén más información sobre el precio de Portal To Bitcoin

Indicadores técnicos de Portal To Bitcoin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Portal To Bitcoin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 5
Comprar 13
Medias móviles:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 10
Indicadores técnicos:VenderVender 5Mantener 4Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0008478
0.0008477
R2
0.0008477
0.0008477
R1
0.0008477
0.0008477
PP
0.0008476
0.0008476
S1
0.0008476
0.0008476
S2
0.0008475
0.0008476
S3
0.0008475
0.0008475

Señales del mercado de Portal To Bitcoin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.62M
$4.48 M
$5.11 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.10 M
Ventas activas en 3 días
$0.10 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.02M
Compras activas en 7 días
$0.27 M
Ventas activas en 7 días
$0.26 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Portal To Bitcoin

Ingresos netosPrecio de PTBUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.03 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PTB/USDT
$0.0008467
$0.0008467$0.0008467
-1.96%
62.20M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 PTB = 0.0008468 USD