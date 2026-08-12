Análisis técnico de Prompt (PROMPT) de hoy La página de análisis de Prompt proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PROMPT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Prompt a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Prompt (PROMPT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02233 -- +12.21% +5.77% -34.88%

Indicadores técnicos de Prompt

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Prompt en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 0 Comprar 10 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 0 Comprar 1 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 0 Comprar 9 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02232 0.02231 R2 0.02231 0.0223 R1 0.0223 0.0223 PP 0.02229 0.02229 S1 0.02228 0.02228 S2 0.02227 0.02228 S3 0.02226 0.02227

Señales del mercado de Prompt Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.44M $6.46 M $6.91 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.06 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.09 M Ventas activas en 7 días $0.09 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Prompt Ingresos netos Precio de PROMPTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.01 M 0.02 2026-08-10 $0.01 M 0.02 2026-08-09 $0.03 M 0.02 2026-08-08 $0.01 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Prompt (PROMPT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Prompt en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PROMPT / USDT $0.0223 $0.0223 $0.0223 -0.80% 5.41M (USDT) Trade