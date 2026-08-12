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Análisis técnico de Prompt (PROMPT) de hoy

Análisis técnico de Prompt (PROMPT) de hoy

La página de análisis de Prompt proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PROMPT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Prompt a continuación.

Cambio de precio de Prompt (PROMPT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02233--+12.21%+5.77%-34.88%
Obtén más información sobre el precio de Prompt

Indicadores técnicos de Prompt

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Prompt en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 0
Comprar 10
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 0Comprar 1
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 0Comprar 9
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02232
0.02231
R2
0.02231
0.0223
R1
0.0223
0.0223
PP
0.02229
0.02229
S1
0.02228
0.02228
S2
0.02227
0.02228
S3
0.02226
0.02227

Señales del mercado de Prompt

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.44M
$6.46 M
$6.91 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.06 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.09 M
Ventas activas en 7 días
$0.09 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Prompt

Ingresos netosPrecio de PROMPTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.01 M0.02
2026-08-10$0.01 M0.02
2026-08-09$0.03 M0.02
2026-08-08$0.01 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PROMPT/USDT
$0.0223
$0.0223$0.0223
-0.80%
5.41M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

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