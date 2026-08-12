Análisis técnico de Prom (PROM) de hoy La página de análisis de Prom proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PROM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Prom a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Prom (PROM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $2.2628 -- +18.31% +70.35% +33.19%

Indicadores técnicos de Prom

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Prom en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 3 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 3 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 2.4556 2.4063 R2 2.4063 2.3757 R1 2.3756 2.3568 PP 2.3263 2.3263 S1 2.2956 2.2957 S2 2.2463 2.2768 S3 2.2156 2.2463

Señales del mercado de Prom Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.22M $5.36 M $5.58 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $3.77 M Ventas activas en 3 días $3.77 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $4.16 M Ventas activas en 7 días $4.17 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Prom Ingresos netos Precio de PROMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 1.86 2026-08-11 -$1.05 M 1.97 2026-08-10 -$0.07 M 2.00 2026-08-09 $0.09 M 2.19 2026-08-08 -$0.01 M 1.98 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Prom (PROM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Prom en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PROM / USDT $2.3362 $2.3362 $2.3362 +18.45% 45.99K (USDT) Trade