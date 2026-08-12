Análisis técnico de Perle (PRL) de hoy La página de análisis de Perle proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PRL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Perle a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Perle (PRL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3323 -- +28.89% +96.86% +34.58%

Indicadores técnicos de Perle

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Perle en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 4 Comprar 9 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 4 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.3333 0.3332 R2 0.3332 0.3331 R1 0.3331 0.3331 PP 0.333 0.333 S1 0.3329 0.3329 S2 0.3328 0.3329 S3 0.3327 0.3328

Señales del mercado de Perle Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.02M $6.14 M $7.15 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.21 M Ventas activas en 3 días $0.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.35 M Ventas activas en 7 días $0.34 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Perle Ingresos netos Precio de PRLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 0.33 2026-08-11 -$0.01 M 0.31 2026-08-10 -$0.03 M 0.30 2026-08-09 $0.01 M 0.29 2026-08-08 $0.01 M 0.30 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Perle (PRL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Perle en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PRL / USDC $0.3321 $0.3321 $0.3321 +5.62% 177.63K (USDT) Trade PRL / USDT $0.3323 $0.3323 $0.3323 +5.45% 334.38K (USDT) Trade