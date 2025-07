Información de Prisma Finance (PRISMA)

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

Sitio web oficial: https://prismafinance.com/ Whitepaper: https://docs.prismafinance.com/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C