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Análisis técnico de POPCAT (POPCAT) de hoy

Análisis técnico de POPCAT (POPCAT) de hoy

La página de análisis de POPCAT proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de POPCAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de POPCAT a continuación.

Cambio de precio de POPCAT (POPCAT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04269---5.22%-3.94%-31.22%
Obtén más información sobre el precio de POPCAT

Indicadores técnicos de POPCAT

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de POPCAT en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 5
Comprar 15
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 1Comprar 12
Indicadores técnicos:VenderVender 5Mantener 4Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.04269
0.04267
R2
0.04267
0.04265
R1
0.04264
0.04263
PP
0.04262
0.04262
S1
0.04258
0.0426
S2
0.04257
0.04258
S3
0.04253
0.04257

Señales del mercado de POPCAT

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.05M
$13.38 M
$13.43 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.46 M
Ventas activas en 3 días
$0.49 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.02M
Compras activas en 7 días
$1.03 M
Ventas activas en 7 días
$1.01 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de POPCAT

Ingresos netosPrecio de POPCATUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M0.04
2026-08-11$0.05 M0.04
2026-08-10-$0.17 M0.04
2026-08-09-$0.14 M0.04
2026-08-08-$0.03 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
POPCAT/USDT
$0.04272
$0.04272$0.04272
+2.69%
1.83M (USDT)
POPCAT/USDC
$0.04268
$0.04268$0.04268
+2.67%
1.27M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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POPCAT
POPCAT
USD
USD

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