Análisis técnico de POPCAT (POPCAT) de hoy La página de análisis de POPCAT proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de POPCAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de POPCAT a continuación. Regístrate

Cambio de precio de POPCAT (POPCAT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04269 -- -5.22% -3.94% -31.22%

Indicadores técnicos de POPCAT

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de POPCAT en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 5 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 1 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 5 Mantener 4 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04269 0.04267 R2 0.04267 0.04265 R1 0.04264 0.04263 PP 0.04262 0.04262 S1 0.04258 0.0426 S2 0.04257 0.04258 S3 0.04253 0.04257

Señales del mercado de POPCAT Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.05M $13.38 M $13.43 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.46 M Ventas activas en 3 días $0.49 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.02M Compras activas en 7 días $1.03 M Ventas activas en 7 días $1.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de POPCAT Ingresos netos Precio de POPCATUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.04 2026-08-11 $0.05 M 0.04 2026-08-10 -$0.17 M 0.04 2026-08-09 -$0.14 M 0.04 2026-08-08 -$0.03 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera POPCAT (POPCAT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de POPCAT en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h POPCAT / USDT $0.04272 $0.04272 $0.04272 +2.69% 1.83M (USDT) Trade POPCAT / USDC $0.04268 $0.04268 $0.04268 +2.67% 1.27M (USDT) Trade