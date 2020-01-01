Análisis técnico de Pons (PONS) de hoy La página de análisis de Pons proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PONS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pons a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Pons (PONS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04465 -- +100.46% +1,388.33% +1,388.33%

Indicadores técnicos de Pons

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pons en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 4 Comprar 6 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.045349 0.045346 R2 0.045346 0.045343 R1 0.045341 0.045341 PP 0.045338 0.045338 S1 0.045333 0.045335 S2 0.04533 0.045333 S3 0.045325 0.04533

Señales del mercado de Pons Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.02M $0.15 M $0.17 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.24 M Ventas activas en 3 días $0.25 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $1.17 M Ventas activas en 7 días $1.18 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Pons Ingresos netos Precio de PONSUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Pons (PONS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Pons en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PONS / USD1 $0.045086 $0.045086 $0.045086 +1.94% 1.29M (USDT) Trade PONS / USDT $0.044634 $0.044634 $0.044634 +1.61% 5.09M (USDT) Trade