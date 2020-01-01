Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Pons, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Pons, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de PONS

Info. de precios de PONS

¿Qué es PONS?

Sitio web oficial de PONS

Tokenomía de PONS

Pronóstico de precios de PONS

Historial de PONS

Guía de compra de PONS

Conversor de moneda fiat a PONS

Spot de PONS

Futuros USDT-M de PONS

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Pons (PONS) de hoy

Análisis técnico de Pons (PONS) de hoy

La página de análisis de Pons proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PONS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pons a continuación.

Cambio de precio de Pons (PONS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04465--+100.46%+1,388.33%+1,388.33%
Obtén más información sobre el precio de Pons

Indicadores técnicos de Pons

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pons en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 4
Comprar 6
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 0Comprar 4
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 4Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.045349
0.045346
R2
0.045346
0.045343
R1
0.045341
0.045341
PP
0.045338
0.045338
S1
0.045333
0.045335
S2
0.04533
0.045333
S3
0.045325
0.04533

Señales del mercado de Pons

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.02M
$0.15 M
$0.17 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.24 M
Ventas activas en 3 días
$0.25 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$1.17 M
Ventas activas en 7 días
$1.18 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Pons

Ingresos netosPrecio de PONSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Pons

Opera Pons (PONS) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Pons en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PONS/USD1
$0.045086
$0.045086$0.045086
+1.94%
1.29M (USDT)
PONS/USDT
$0.044634
$0.044634$0.044634
+1.61%
5.09M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de PONS a USD

Monto

PONS
PONS
USD
USD

1 PONS = 0.04465 USD