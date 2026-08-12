Más información de POLYX
Info. de precios de POLYX
¿Qué es POLYX?
Whitepaper de POLYX
Sitio web oficial de POLYX
Tokenomía de POLYX
Pronóstico de precios de POLYX
Historial de POLYX
Guía de compra de POLYX
Conversor de moneda fiat a POLYX
Spot de POLYX
Futuros USDT-M de POLYX
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Análisis técnico de POLYX (POLYX) de hoy
Cambio de precio de POLYX (POLYX)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.0308
|--
|-3.75%
|-15.16%
|-39.73%
Indicadores técnicos de POLYX
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de POLYX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar agresivamente
|Vender 2
|Mantener 4
|Comprar 8
|Indicadores técnicos:
|Mantener
|Vender 6
|Mantener 2
|Comprar 4
Señales del mercado de POLYX
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de POLYX
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.01 M
|0.03
|2026-08-11
|-$0.03 M
|0.03
|2026-08-10
|-$0.01 M
|0.03
|2026-08-09
|-$0.01 M
|0.03
|2026-08-08
|-$0.02 M
|0.03
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre POLYX
Opera POLYX (POLYX) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de POLYX en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.