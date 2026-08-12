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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre POLYX, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre POLYX, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de POLYX (POLYX) de hoy

Análisis técnico de POLYX (POLYX) de hoy

La página de análisis de POLYX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de POLYX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de POLYX a continuación.

Cambio de precio de POLYX (POLYX)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0308---3.75%-15.16%-39.73%
Obtén más información sobre el precio de POLYX

Indicadores técnicos de POLYX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de POLYX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 6
Comprar 12
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 4Comprar 8
Indicadores técnicos:MantenerVender 6Mantener 2Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03071
0.0307
R2
0.0307
0.0307
R1
0.0307
0.0307
PP
0.03069
0.03069
S1
0.03069
0.03069
S2
0.03068
0.03069
S3
0.03068
0.03068

Señales del mercado de POLYX

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.06M
$4.26 M
$4.32 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.05 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.07 M
Ventas activas en 7 días
$0.07 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de POLYX

Ingresos netosPrecio de POLYXUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.03
2026-08-11-$0.03 M0.03
2026-08-10-$0.01 M0.03
2026-08-09-$0.01 M0.03
2026-08-08-$0.02 M0.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
POLYX/USDT
$0.0308
$0.0308$0.0308
+1.65%
15.25K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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POLYX
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1 POLYX = 0.0308 USD