Análisis técnico de Peanut the Squirrel (PNUT) de hoy La página de análisis de Peanut the Squirrel proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PNUT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Peanut the Squirrel a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Peanut the Squirrel (PNUT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04134 -- +5.81% -1.76% -27.44%

Indicadores técnicos de Peanut the Squirrel

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Peanut the Squirrel en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 14 Mantener 3 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 11 Mantener 1 Comprar 2 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04124 0.04123 R2 0.04123 0.04122 R1 0.04122 0.04122 PP 0.04121 0.04121 S1 0.0412 0.0412 S2 0.04119 0.0412 S3 0.04118 0.04119

Señales del mercado de Peanut the Squirrel Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.05M $6.42 M $6.47 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.05M Compras activas en 3 días $0.72 M Ventas activas en 3 días $0.77 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $1.13 M Ventas activas en 7 días $1.14 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Peanut the Squirrel Ingresos netos Precio de PNUTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.06 M 0.04 2026-08-11 -$0.18 M 0.04 2026-08-10 $0.23 M 0.04 2026-08-09 -$0.09 M 0.04 2026-08-08 -$0.10 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Peanut the Squirrel (PNUT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Peanut the Squirrel en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PNUT / USDT $0.04134 $0.04134 $0.04134 +3.19% 1.77M (USDT) Trade