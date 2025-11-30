Precio de PlayMindProtocol hoy

El precio actual de PlayMindProtocol (PMIND) hoy es $ 0.00000000000005182, con una variación del 3.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PMIND a USD es $ 0.00000000000005182 por PMIND.

PlayMindProtocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PMIND. Durante las últimas 24 horas, PMIND cotiza entre $ 0.00000000000004926 (bajo) y $ 0.00000000000028 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PMIND experimentó un cambio de -21.73% en la última hora y de -100.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 227.34K.

Información del mercado de PlayMindProtocol (PMIND)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 227.34K$ 227.34K $ 227.34K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.52$ 0.52 $ 0.52 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de PlayMindProtocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 227.34K. El suministro circulante de PMIND es de --, con un suministro total de 10000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 0.52.