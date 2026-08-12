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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Plume Network, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Plume Network, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Plume Network (PLUME) de hoy

Análisis técnico de Plume Network (PLUME) de hoy

La página de análisis de Plume Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PLUME. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Plume Network a continuación.

Cambio de precio de Plume Network (PLUME)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.012326--+16.33%+24.36%-2.27%
Obtén más información sobre el precio de Plume Network

Indicadores técnicos de Plume Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Plume Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 3
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 3Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01231
0.0123
R2
0.0123
0.0123
R1
0.0123
0.0123
PP
0.01229
0.01229
S1
0.01229
0.01229
S2
0.01228
0.01229
S3
0.01228
0.01228

Señales del mercado de Plume Network

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$1.43 M
$1.44 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.31 M
Ventas activas en 3 días
$0.34 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$1.41 M
Ventas activas en 7 días
$1.38 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Plume Network

Ingresos netosPrecio de PLUMEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.11 M0.01
2026-08-11$0.01 M0.01
2026-08-10$0.05 M0.01
2026-08-09$0.05 M0.01
2026-08-08-$0.05 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Plume Network

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PLUME/USDT
$0.012328
$0.012328$0.012328
+5.37%
15.52M (USDT)
PLUME/USDC
$0.012327
$0.012327$0.012327
+5.10%
4.64M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

1 PLUME = 0.012326 USD