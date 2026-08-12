Análisis técnico de PlaysOut (PLAY) de hoy La página de análisis de PlaysOut proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PLAY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de PlaysOut a continuación. Regístrate

Cambio de precio de PlaysOut (PLAY) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03648 -- +7.64% +9.81% -58.19%

Indicadores técnicos de PlaysOut

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de PlaysOut en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 3 Comprar 22 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 3 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03673 0.03673 R2 0.03673 0.03672 R1 0.03671 0.03671 PP 0.03671 0.03671 S1 0.03669 0.0367 S2 0.03669 0.03669 S3 0.03668 0.03669

Señales del mercado de PlaysOut Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.18M $1.33 M $1.52 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.28 M Ventas activas en 7 días $0.27 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de PlaysOut Ingresos netos Precio de PLAYUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 -$0.02 M 0.04 2026-08-10 $0.01 M 0.04 2026-08-09 $0.01 M 0.04 2026-08-08 -$0.02 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera PlaysOut (PLAY) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de PlaysOut en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PLAY / USDT $0.03661 $0.03661 $0.03661 -1.05% 3.13M (USDT) Trade