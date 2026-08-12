Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre PlaysOut, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre PlaysOut, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de PLAY

Info. de precios de PLAY

¿Qué es PLAY?

Whitepaper de PLAY

Sitio web oficial de PLAY

Tokenomía de PLAY

Pronóstico de precios de PLAY

Historial de PLAY

Guía de compra de PLAY

Conversor de moneda fiat a PLAY

Spot de PLAY

Futuros USDT-M de PLAY

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de PlaysOut (PLAY) de hoy

Análisis técnico de PlaysOut (PLAY) de hoy

La página de análisis de PlaysOut proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PLAY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de PlaysOut a continuación.

Cambio de precio de PlaysOut (PLAY)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03648--+7.64%+9.81%-58.19%
Obtén más información sobre el precio de PlaysOut

Indicadores técnicos de PlaysOut

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de PlaysOut en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 1
Mantener 3
Comprar 22
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 3Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03673
0.03673
R2
0.03673
0.03672
R1
0.03671
0.03671
PP
0.03671
0.03671
S1
0.03669
0.0367
S2
0.03669
0.03669
S3
0.03668
0.03669

Señales del mercado de PlaysOut

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.18M
$1.33 M
$1.52 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.04 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.28 M
Ventas activas en 7 días
$0.27 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de PlaysOut

Ingresos netosPrecio de PLAYUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.04
2026-08-11-$0.02 M0.04
2026-08-10$0.01 M0.04
2026-08-09$0.01 M0.04
2026-08-08-$0.02 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre PlaysOut

Opera PlaysOut (PLAY) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de PlaysOut en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PLAY/USDT
$0.03661
$0.03661$0.03661
-1.05%
3.13M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de PLAY a USD

Monto

PLAY
PLAY
USD
USD

1 PLAY = 0.03648 USD