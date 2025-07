Información de PacketCrypt (PKTC)

PKT is a decentralized physical infrastructure (DePIN) ecosystem supporting open internet access and powering the decentralized web.$PKT provides an economic incentive to connect bandwidth to the PKT Network.

Sitio web oficial: https://pkt.cash/ Whitepaper: https://pkt.cash/PKT_Network_v1.0_2021.02.01.pdf Explorador de bloques: https://packetscan.io/