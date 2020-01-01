Análisis técnico de Pippin (PIPPIN) de hoy La página de análisis de Pippin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PIPPIN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pippin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Pippin (PIPPIN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.017164 -- -2.25% +1.73% -28.68%

Indicadores técnicos de Pippin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pippin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 2 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01721 0.0172 R2 0.0172 0.0172 R1 0.0172 0.0172 PP 0.01719 0.01719 S1 0.01719 0.01719 S2 0.01718 0.01719 S3 0.01718 0.01718

Señales del mercado de Pippin Volumen neto actual de órdenes abiertas -7.60M $7.74 M $15.34 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $1.06 M Ventas activas en 3 días $1.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $2.91 M Ventas activas en 7 días $2.91 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Pippin Ingresos netos Precio de PIPPINUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Pippin (PIPPIN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Pippin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PIPPIN / USDT $0.017164 $0.017164 $0.017164 +2.19% 6.51M (USDT) Trade PIPPIN / USDC $0.01716 $0.01716 $0.01716 +2.14% 3.14M (USDT) Trade