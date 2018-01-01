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Análisis técnico de pipedog (PIPEDOG) de hoy
Cambio de precio de pipedog (PIPEDOG)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.003396
|--
|+34.28%
|+126.40%
|+126.40%
Indicadores técnicos de Pipedog
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pipedog en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Vender agresivamente
|Vender 14
|Mantener 0
|Comprar 0
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 3
|Mantener 4
|Comprar 5
Señales del mercado de Pipedog
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Pipedog
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
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La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.