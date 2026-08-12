Análisis técnico de Pieverse (PIEVERSE) de hoy La página de análisis de Pieverse proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PIEVERSE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Pieverse a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Pieverse (PIEVERSE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.7507 -- -6.23% +13.58% -25.68%

Indicadores técnicos de Pieverse

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Pieverse en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 15 Mantener 1 Comprar 10 Medias móviles : Vender Vender 11 Mantener 0 Comprar 3 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.7519 0.7518 R2 0.7518 0.7518 R1 0.7518 0.7518 PP 0.7517 0.7517 S1 0.7517 0.7517 S2 0.7516 0.7517 S3 0.7516 0.7516

Señales del mercado de Pieverse Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.19M $1.39 M $1.59 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.19 M Ventas activas en 3 días $0.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.73 M Ventas activas en 7 días $0.73 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Pieverse Ingresos netos Precio de PIEVERSEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.74 2026-08-11 $0.00 M 0.75 2026-08-10 -$0.01 M 0.79 2026-08-09 -$0.01 M 0.80 2026-08-08 $0.10 M 0.81 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Pieverse (PIEVERSE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Pieverse en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h PIEVERSE / USDT $0.7507 $0.7507 $0.7507 +0.64% 91.31K (USDT) Trade